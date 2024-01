Meteo Liguria, previsioni del weekend: quando finisce il vento freddo

In questi ultimi giorni abbiamo avuto a che fare con un calo delle temperature e con un forte vento freddo che ha contribuito a causare anche qualche danno.

Ma ci sono buone notizie in arrivo per chi spera in un clima più mite almeno nel fine settimana: secondo Arpal, infatti, proprio da oggi, giovedì 11 gennaio, assisteremo a un deciso miglioramento con ampie schiarite in tutta la Liguria. Le temperature saranno in deciso aumento e il cielo sereno nella giornata di venerdì. Il bel tempo sembra inoltre destinato ad accompagnarci per buona parte del weekend.

In calo anche il vento di tramontana: mentre oggi soprattutto nelle zone centrali della regione sarà ancora forte, fino a burrasca, inizierà comunque a calare dal pomeriggio. Venerdì sarà debole e moderato, in calo dalle ore centrali fino a debole ovunque di sera, tendenza che durerà anche per tutto il weekend.

Le previsioni meteo su Genova

Ma che tempo farà nel capoluogo di preciso? Secondo 3bMeteo oggi in città ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno ma con vento ancora molto forte e con temperature basse, tra 4 e 10 gradi. Ma sarà l'ultima giornata così fredda: la situazione migliorerà venerdì, con cielo sereno, vento più debole e temperature tra 6 e 13 gradi.

La tendenza per il weekend prevede sabato cielo sempre sereno con qualche nuvola soprattutto nel pomeriggio e temperature tra 5 e 12 gradi, mentre domenica potrebbe affacciarsi una perturbazione con pioggia debole e temperature decisamente più alte (soprattutto le minime), tra 10 e 12 gradi, complice il vento da meridione.