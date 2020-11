«Manca ossigeno negli ospedali», l’allarme sui social. Alisa smentisce: «Non risulta»

«Manca l’ossigeno negli ospedali di Genova»: l’allarme ha iniziato a rimbalzare giovedì da un social all’altro, con segnalazioni inviate anche ai media. I timori riguardano, in particolare, l’ospedale Villa Scassi, uno dei tre ospedali cittadini che sta sostenendo gran parte dell’urto della seconda ondata di coronavirus.

L'allarme è stato lanciato, in particolare, da una giovane dottoressa su Twitter, che ha parlato di «mancanza di ossigeno sino a martedì». Per poi chiarire: «Spiegazione se non fosse chiaro: parlo di Territorio quindi delle bombole di ossigeno gassoso che normalmente sono prescrivibili da qualsiasi medico e che forniscono anche le farmacie, quindi le più accessibili di solito». Il riferimento sarebbe dunque alle farmacie, che non avrebbero bombole di ossigeno da fornire per pazienti che non sono ricoverati, ma altre segnalazioni arrivate riguardavano invece gli ospedali.

Contattata da GenovaToday, Alisa - l’azienda sanitaria della Liguria - ha smentito che vi siano problematiche di questo genere, quantomeno in ospedale: «A livello regionale non ci risultano mancanze di questo tipo».

Anche il Villa Scassi ha smentito mancanze di ossigeno per l’assistenza ai pazienti. La direzione sanitari ha fatto sapere che nella giornata di mercoledì è stato effettuato un intervento di pulizia filtri dell’impianto di aerazione che ha comportato alcuni stop, alternati, della fornitura. Nessuna problematica, però, di assenza di ossigeno.