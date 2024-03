Mahmood, il video dell'ultimo singolo è girato a Genova

Dopo il successo di "Tuta gold" al Festival di Sanremo, è arrivato nei giorni scorsi il nuovo singolo di Mahmood, "Sempre/Jamais", cantato con l'artista belga Angèle.

Il videoclip di quest'ultimo brano è stato girato a Genova: nei crediti infatti, oltre al ringraziamento a Genova Liguria Film Commission, vengono menzionati l'hotel Bristol Palace e la Marina Fiera Genova.

E in effetti il capoluogo ligure si riconosce fin dalle prime immagini, con le sontuose suite e la celebre scalinata dell'hotel Bristol Palace di via XX Settembre, che nel 2023 ha raggiunto le cinque stelle. Andando avanti, nel video per la regia di Attilio Cusani, Mahmood e Angèle - che cantano di una storia d'amore ormai conclusa ma non completamente superata - prima corrono su un'auto sportiva, poi si ritrovano in una spiaggia in zona Foce, con, sullo sfondo, il porto e la Fiera.