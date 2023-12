VIDEO | Il Winter Park debutta a ponte Parodi: le immagini della nuova location

È stato inaugurato oggi, venerdì 15 dicembre 2023, il Winter Park Genova nella sua nuova location, ponte Parodi. Più di mille le persone in coda per accedervi dopo il taglio del nastro in presenza dello staff di organizzatori, del vicesindaco e assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde pubblico Pietro Piciocchi e dell’assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Pro Loco Paola Bordilli.

La giornata iniziale è poi proseguita con trampolieri, truccabimbi, clown e sconti per i primi 1000 visitatori. Il luna park con più di 100 attrazioni e vincitore del Lunapark Award 2023 torna a colorare le festività natalizie di Genova fino a domenica 14 gennaio 2024 (dalle 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi). Per accedere alla nuova area si può passare unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

"È una grande emozione – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – cominciare subito con un’affluenza del genere. Dopo mesi di duro lavoro, ricevere subito dai genovesi un abbraccio così intenso è veramente speciale".

"Ci siamo interrogati molte volte su quella che potesse essere la location - dice il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi - e negli ultimi due mesi abbiamo trovato questo che forse era il luogo più impensato e più difficile. Per la prima volta nella storia il ponte Parodi viene messo a disposizione della fruizione pubblica. Questo è un luogo che i genovesi non conoscono e sul quale noi abbiano tantissimi progetti e che puntiamo tantissimo a riqualificare.

Eventi collaterali: sconti, giornata disabilità, Capodanno ed Epifania

Si comincia giovedì 21 dicembre (ore 15) con la “Giornata degli sportivi”, con 1 euro di sconto riservato a chi si indossa un capo d’abbigliamento di una qualsiasi squadra sportiva. Domenica 24 dicembre(ore 15) Babbo Natale arriva a Ponte Parodi e regala sconti da 1 euro ai più piccoli, mentre giovedì 28 dicembre (dalle 10 alle 12.30) torna la mattinata dedicata alle persone con disabilità, in cui le attrazioni del Winter Park sono aperte esclusivamente e gratuitamente per i disabili e i loro accompagnatori. Infine, la sera di domenica 31 dicembre 2023 si festeggia Capodanno e sabato 6 gennaio 2024 l’Epifania, con più befane a regalare caramelle ai bambini.