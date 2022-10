La 21enne genovese eletta Miss Europa Silver Italia

Una genovese, Liliana Martinelli, è la nuova Miss Europa Silver Italia. Ha conquistato la fascia nell'ambito del prestigioso Concorso di Miss e Mister Europa giunto alla sua XXXIII edizione.

Liliana Martinelli, 21enne diplomata con indirizzo moda, lavora come fotomodella, ha partecipato a vari concorsi di bellezza e sogna il mondo dello spettacolo della moda e del cinema. La prossima settimana sarà impegnata a Roma per sostenere un provino cinematografico su parte nel ruolo di cooprotagonista per la realizzazione di un prossimo film .

Miss e Mister Europa si è svolto dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022 presso il Grand Hotel Azzurra in località Lido Adriano (Ravenna). All'interno della kermesse anche i collaterali Overissima, Curvy e Bimbi Vip Italia e riconoscimenti per Special Talent Senza Barriere, Parità di Genere ed Integrazione, dove gareggiano persone con qualche disabilità, ma che con spirito non domo, non esitano a mettersi in gioco, dimostrando forza di carattere e spirito invidiabili.