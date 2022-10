La genovese eletta Miss Nonna Solare 2022

La più giovane ha 41 anni, la più grande 75. Ma la più solare ne ha 52 ed è genovese. Barbara Banchero ha vinto il premio all'evento nazionale Miss Nonna a Bellaria.

Il concorso nazionale si è svolto lo scorso 2 ottobre, in occasione della Festa nazionale dei nonni. Banchero è arrivata in finale insieme ad altre 26 nonne che hanno fatto passerella, a bordo delle auto d’epoca, nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca e poi hanno sfilato in abiti eleganti.

Non sono mancate le prove: c'è chi si è sfidata al canto, al ballo o chi si è cimentata in performance creative o sportive, pur di aggiudicarsi una coppa. La nonna genovese vincitrice è una agente assicurativo, mamma di Edoardo e nonna di Maria Vittoria e Nicolò, rispettivamente di 7 ed 1 anno.

Miss Nonna 2022 è invece romana: Miryam Pigolotti, 53 anni, istruttrice di pallavolo, mamma di Alessandra e Luca, di 28 e 24 anni e nonna di Leonardo

di 2 anni.

Di seguito l'elenco di tutte le nonne premiate:

MISS NONNA DAMIGELLA D’ONORE: VINCENZA GIACOBBE 41, consulente finanziaria, di Villaricca (Napoli), mamma di Alessia e Vincenzo e nonna di Vittoria di 2 anni;

MISS NONNA RADIOSA: FRANCA CARVELLI 54, consulente del lavoro, di Roma, mamma di Marilena e nonna di Alessio di 7 mesi;

MISS NONNA SPORTIVA: ANTONELLA MARCUZ 64, casalinga, di Fiume Veneto (Pordenone), mamma di Gianluca e nonna di Mia di 9 anni;

MISS NONNA FASHION: MARIA D’ALESSANDRO 48, estetista, di Roma, mamma di Giada, Cristian e Giorgia e nonna di David ed Arya di 4 anni e 9 mesi;

MISS NONNA ELEGANZA: EDVIGE PROFILI 53, operatrice socio sanitaria, di Trevi (Perugia), mamma di Francesca ed Emanuele e nonna di Deva e Geremia, di 5 e 3 anni;

MISS NONNA GLAMOUR: EMILIA MONOPOLI 55, casalinga, di Trinitapoli (Barletta), mamma di Luca, Marzia ed Eleonora, nonna di Antonio di 4 anni e futura nonna di un nipotino in arrivo a dicembre;

MISS NONNA ROMANTICA: MARIA PIA SARGENTI 75, casalinga, di Mugnano (Perugia), mamma di Fabio e Silvia, nonna di Alessandro, Matteo, Chiara e Vittorio, di 32, 25, 18 e 16 anni e bisnonna di Eleonora di un anno e mezzo;

MISS NONNA DOLCEZZA: FILOMENA GIONTA 68, casalinga, di Formia (Latina), mamma di Aurora, Sonia, Alfonso ed Emanuela e nonna di Gaia, Marica, Gianmarco, Christian, Gabriel, Elena, Stella, Lorenzo, Martina e Leonardo, di 22, 20, 18, 14, 13, 11, 10, 7, 6 e 5 anni;

MISS NONNA CHIC: NATALYA ODUD 50, istruttrice di fitness, di Lugo (Ravenna), mamma di Liliana e nonna di Leonardo;

MISS NONNA SPRINT: ALESSANDRA RADICE 69, casalinga, di Cesenatico (Forlì Cesena), mamma di Natalia e nonna di Alice di 9 anni.

La fascia di “MISS NONNA SPONSOR TOP” è andata, a pari merito a PAOLA NOCERA 53, operaia, di Pagani (Salerno), mamma di Carolina, Zaira e Francesca e nonna di Ludovica, Denise, Jolie ed Antonio, di 8, 4, 3 anni e 4 mesi ed a PATRIZIA MODENA 61, casalinga, di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara, di 37 e 32 anni e delle gemelle Martina e Veronica di 28 anni e nonna di Leonardo, Athena e Mia, di 4, 3 e 2 anni.

Tutte le signore premiate, saranno protagoniste del Calendario di Miss Nonna 2023.