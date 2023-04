Lanza del Vasto, Fisascat Cisl e FP Cisl Liguria: “Il buco finanziario della cooperativa è di 8 milioni di euro”

Si torna a parlare della situazione dei lavoratori della cooperativa Lanza del Vasto, scesi in piazza per protesta contro il taglio degli stipendi nei giorni scorsi a Genova.

"C’è una situazione di grave crisi finanziaria per una delle più grandi cooperative liguri che conta cinquecento dipendenti, quello che sta accadendo nella cooperativa Lanza del Vasto è inaccettabile. Questo si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori che a oggi hanno percepito soltanto il 50% della tredicesima. Il buco finanziario per ammissione della stessa cooperativa è di circa 8 milioni di euro e non è stata in grado di spiegare come sia arrivata a tale dissesto finanziario, tra le cause scarica gran parte delle colpe alla Asl in grave ritardo con i pagamenti”, si legge nella nota di Fisascat Cisl e FP Cisl Liguria.

“Le organizzazioni sindacali sono preoccupate per il futuro dei livelli occupazionali e per le utenze della cooperativa, che sono anziani in rsa, profughi, disabili, soggetti tutti fragili del settore socio assistenziale. Ci sarà un incontro in Prefettura il 19 aprile volto a chiarire la situazione. Fisascat Cisl e FP Cisl Liguria intendono mettere in campo tutte le iniziative atte alla salvaguardia dei posti di lavoro e anche delle persone che usufruiscono dei servizi”, conclude la nota.