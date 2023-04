Cooperativa Lanza del Vasto: stipendi tagliati senza preavviso, corteo in centro

È terminato verso le 11,45 il corteo dei lavoratori della cooperativa sociale Lanza del Vasto in centro città. I manifestanti si sono mossi martedì mattina passando per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre, piazza Dante e via D'Annunzio. Inevitabili i disagi al traffico cittadino.

La giornata di sciopero era stata indetta dall'Unione sindacati di base a sostegno dei lavoratori della cooperativa sociale Lanza del Vasto, che gestisce diverse strutture residenziali sul territorio ligure destinate ad adulti e anziani in condizioni psico-fisiche di totale o parziale autosufficienza: "Con un'asettica comunicazione inviata il giorno dopo la data di scadenza del pagamento degli stipendi - spiega Usb -, gli oltre 500 lavoratori della cooperativa hanno appreso che i loro emolumenti del mese di febbraio venivano pagati solo parzialmente e senza alcuna indicazione circa il pagamento del saldo. Una modalità sconcertante e inaccettabile anche a fronte degli impegni assunti dalla direzione della cooperativa nell'incontro che si tenne in Prefettura a Gennaio, quando la crisi di Lanza del Vasto deflagrò in tutta la sua gravità con la comunicazione di impossibilità del pagamento dello stipendio di Dicembre e di rateizzazione della tredicesima".

"Questa ennesima inadempienza - continua il sindacato - conferma inoltre tutti i timori sulla reale situazione di Lanza del Vasto e sulla tenuta dei livelli occupazionali e salariali, oltre a dare un'ennesima dimostrazione della scarsa affidabilità e chiarezza della direzione. A oggi solo il profondo senso di responsabilità di lavoratori e lavoratrici hanno permesso di garantire continuità nelle prestazioni e nell'assistenza. La pazienza ora si è esaurita. Servono chiarezza, risposte e soprattutto garanzie su stipendi, occupazione e continuità dei servizi.".