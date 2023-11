Perché la Lanterna si illuminerà di rosso

Nei prossimi giorni, in particolare martedì 28 novembre, vedremo la Lanterna illuminara di rosso, ma perché?

Il principale simbolo di Genova si tingerà - grazie all'effetto delle luci colorate - in occasione della Giornata Mondiale del Dono. A oggi, più di cinquanta comuni italiani hanno aderito a questa iniziativa, grazie anche alla partecipazione di Anci, e illumineranno i loro punti più simbolici.

Si tratta della prima volta in Italia che si celebra in questo modo la Giornata Mondiale del Dono dopo il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la Sagrada Familia a Barcellona e le cascate del Niagara in Canada illuminati di rosso. L'obiettivo è creare una sensibilità collettiva sull'importanza del dono e della generosità in tutte le sue forme, a partire dalla comprensione dell'impatto che ogni singola azione può generare sulla comunità.

L'idea è partita nel 2020, quando a livello internazionale il movimento GivingTuesday ha pensato di illuminare di rosso i monumenti simbolici delle principali città mondiali. "Illuminare i comuni italiani in occasione di questa giornata trasforma luoghi e monumenti del nostro territorio in testimonianze tangibili dell'importanza del Dono - dichiara Marco Cecchini, presidente della fondazione Aifr (Associazione Italiana di Fundraising) -. Questa iniziativa, semplice ma significativa, invita a compiere gesti, anche piccoli, che diffondano la generosità nelle nostre comunità”.