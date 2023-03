Il maxischermo della Regione celebra la laurea honoris causa a Ivano Fossati

Nella serata di lunedì 27 marzo 2023 il maxischermo luminoso allestito sulla facciata della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è acceso per celebrare il cantante Ivano Fossati, insignito ieri della laurea honoris causa in Letterature Moderne e Spettacolo dall'Università di Genova.

"L'Università di Genova ha un nuovo straordinario 'dottore' - dichiara il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti -. Un cantautore, polistrumentista e produttore discografico da sempre legato alla sua Genova, che in più di quarant'anni di carriera è stato un esempio per i tanti giovani, che hanno seguito i suoi corsi nell'ateneo genovese e ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica e della cultura ligure e italiana".

Ivano Fossati è uno dei grandi maestri della musica del nostro tempo. Artista di riferimento del panorama cantautorale italiano, nel corso della sua carriera lunga oltre 40 anni, ha scritto alcuni tra i brani più noti e significativi della storia della musica del nostro Paese, collaborando con molti grandi artisti, come, di recente, nel suo ultimo album, con Mina (2019). Grazie alle molte reinterpretazioni le sue canzoni hanno avuto diffusione in oltre venti Paesi del mondo.

Nei suoi testi Fossati non ha mai tralasciato la poetica, pur riuscendo musicalmente a spaziare tra diversi generi musicali, passando da brani dalle sonorità rock a canzoni più introspettive. Grazie al progetto 'Cantautori nelle scuole', attivo dal 2017 in Liguria, i suoi testi, insieme a quelli degli altri celebri cantautori della storia della musica italiana, sono materia di studio nelle scuole e nelle Università.