Laurea honoris causa a Ivano Fossati: l'iniziativa di Unige

Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico, otterrà la laurea honoris causa in letterature moderne e spettacolo dall'Università di Genova. La cerimonia si svolgerà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 16 nell'aula San Salvatore, in piazza di Sarzano 9.

Dopo i saluti istituzionali del rettore, Federico Delfino, del direttore del dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, Duccio Tongiorgi, e la 'laudatio' di Raffaele Mellace, preside della Scuola di scienze umanistiche, Fossati terrà una lectio magistralis intitolata 'Ispirazione, pensiero e sintesi nella musica discografica".

Chi è Ivano Fossati

Ivano Fossati è nato a Genova il 21 settembre 1951, si è ritirato dalle scene musicali nel 2012 ed è considerato uno degli autori più importanti del panorama cantautorale italiano. Durante la sua carriera, durata oltre 40 anni, ha spaziato su diversi generi musicali, rock progressivo e rock, fino alle introspezioni colte della maturità. Tra i temi più toccati della sua produzione quelli di natura esistenziale. Ha vinto sei volte la Targa Tenco (quattro per il migliore album e due per la migliore canzone), un premio Lunezia Rock d'Autore per l'Album Musica moderna e il premio Librex Montale nell'apposita sezione Poetry for Music. Dopo il ritiro dalle scene musicali si è dedicato alla narrativa.