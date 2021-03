Auto finisce in mare, sembra un tragico incidente... ma sono le riprese della fiction Rai "Blanca"

Già nei giorni scorsi erano state annunciate le riprese a Genova per questa nuova serie tv che andrà in onda su Rai Uno: questa scena è stata girata in riviera, sul lungomare De André, tra Arenzano e Cogoleto

Un'auto precipitata in mare, tra gli scogli, una gru che la solleva, un mistero che ha inquietato non poco alcuni cittadini di Arenzano che, dall'alto dei loro balconi, hanno osservato la scena. Ma non c'è niente di cui preoccuparsi: sono semplicemente le riprese di "Blanca", nuova fiction Rai, ispirata ai romanzi della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi. Sovrintendente della Polizia, la protagonista Blanca Occhiuzzi è un’ipovedente dai sensi molto spiccati, specialista in intercettazioni.

Già nei giorni scorsi erano state annunciate le riprese a Genova per questa nuova serie tv che andrà in onda su Rai Uno, e per un giorno la troupe si è spostata in riviera, sul lungomare De André, tra Arenzano e Cogoleto, una passeggiata suggestiva tra la macchia mediterranea e il mare.

Di cosa parla la fiction "Blanca"

La fiction è ispirata ai romanzi della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi. Sovrintendente della Polizia, la protagonista Blanca Occhiuzzi è un’ipovedente dai sensi molto spiccati, specialista in intercettazioni. È una donna contemporanea, non ha un carattere facile e non le interessa averlo. Rappresenta la fragilità che diventa forza.

Ad impersonarla è Maria Chiara Giannetta (la capitana Anna Olivieri in “Don Matteo”) diretta da Jan Maria Michelini, regista di produzioni di grande successo come “I Medici” con Dustin Hoffman e “Diavoli” con Patrick Dempsey. Del cast fanno parte anche Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Antonio Ornano, Margareth Madè e Pierpaolo Spollon.

“Blanca” è il primo serial televisivo interamente girato in olofonia, la tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che replica l’esperienza sonora delle persone non vedenti, e con particolari effetti speciali visivi.