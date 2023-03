Inaugurazione del ponte obliquo: ma è (ovviamente) un pesce d'aprile in anticipo

L'inaugurazione non è pubblica ma "pubica", si terrà a "Gevona" nel municipio "Medio Ponte" e non parteciperà Toti bensì l'ex calciatore Totti, con tanto di cucchiaio, insieme a una fanotmatica premier "Limoni", visto che "per i meloni siamo fuori stagione".

È il manifesto goliardico che sta girando in queste ore sui social e che annuncia una fake inaugurazione del ponte obliquo di Sestri Ponente. L'appuntamento? Ovviamente il 1 aprile.

Questo pesce d'aprile in anticipo che sta facendo il giro delle bacheche Facebook del ponente richiama l'attenzione sulla situazione del ponte obliquo di Sestri Ponente e dei lavori in ritardo: negli ultimi mesi era stato detto che il ponte - ancora chiuso - sarebbe stato pronto per marzo, poi l'ulteriore slittamento ad aprile. I lavori erano partiti nel 2020 con tempi di consegna in teoria di 400 giorni e il 19 marzo, in segno di protesta, le forze politiche di opposizione avevano organizzato una passeggiata sul cantiere del ponte, sulla falsariga di quella del Waterfront di Levante.