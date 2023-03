"Passeggiata sul ponte obliquo": l'iniziativa dell'opposizione che sbeffeggia quella del Waterfront

Dopo anni di lavori e ritardi, il ponte obliquo di Sestri Ponente doveva essere pronto a novembre, poi a marzo, ora ad aprile. Con l'annuncio dell'ennesimo slittamento le forze politiche di minoranza del consiglio del Municipio Medio Ponente hanno organizzato un flash mob che sbeffeggia la "Passeggiata di Primavera" programmata dal Comune domenica 19, e che porterà i visitatori alla scoperta del cantiere del Waterfront di Levante.

Stesso font e stessi colori, utilizzati però provocatoriamente per un'altra zona di lavori in corso, quella di Sestri Ponente: il ritrovo per la "Passeggiata sul ponte obliquo" è sempre domenica 19, ma in via Giotto alle ore 11, per attraversare "il cantiere infinito", partito nel 2020 con tempi di consegna (in teoria) di 400 giorni.

"Come forze di opposizione del Municipio Medio Ponente abbiamo voluto dare un segnale: un flash mob che avverrà in contemporanea con la visita ai cantieri del waterfront di levante - spiega Sara Tassara, lista Rossoverde - un modo per ricordare al sindaco che il ponente è in sofferenza, e che questi incredibili ritardi hanno un impatto gravoso sulla cittadinanza e sui commercianti. Vorrei ricordare l’esposto presentato dai cittadini l’anno scorso ad aprile per segnalare alcuni punti pericolosissimi per i pedoni, e il fatto che la fine dai lavori non metterà un punto".

Ci sarà invece una nuova discussione per ripensare alla viabilità di alcune zone, come via Chiaravagna, via Borzoli e via Cadenaccio: "A tal proposito l'assessore Piciocchi ha dato la sua disponibilità, durante l'assemblea pubblica che abbiamo organizzato a novembre come opposizione, a partecipare alla seconda commissione consiliare che abbiamo già chiesto venga convocata in Municipio a conclusione dei lavori" conclude Tassara.