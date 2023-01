Sestri Ponente, il ponte obliquo sarà pronto a marzo

È un'opera che i cittadini di Sestri Ponente aspettano da anni e ha subito vari stop e rinvii, ma l'attesa sembra essere agli sgoccioli, almeno stando a quanto dichiarato dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora: il ponte obliquo dovrebbe essere pronto e percorribile entro la metà o la fine di marzo.

"Abbiamo sollecitato più volte l'amministrazione - ha ricordato MariaJosé Bruccoleri, consigliera di Genova Civica - per far terminare i lavori del ponte obliquo. Abbiamo organizzato anche un'assemblea con il municipio Medio Ponente per valutare insieme all'assessore le alternative di viabilità. Il punto è che ancora oggi, nonostante le tempistiche che ci erano state comunicate, questo ponte sembra non essere ancora pronto, il disagio dei sestresi continua. È opportuno dare una data definitiva per regolarsi e ultimare i lavori che sembrano essere davvero infiniti. Era stato detto che il ponte sarebbe stato pronto il 1 gennaio, così non è stato".

"È un'opera importante per la viabilità della zona - ha risposto Campora - e gli uffici ci hanno comunicato che la data di fine lavori è per metà o fine marzo. Per quel periodo sarà ripristinata la viabilità secondo le modalità che c'erano prima di questo intervento".