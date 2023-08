Ferragosto, l'iniziativa solidale della Comunità di Sant'Egidio per combattere la solitudine

Anche a Genova successo per il "Ferragosto della solidarietà" della Comunità di Sant'Egidio che quest'anno ha visto la partecipazione di volontari di tutte le età, insieme ad anziani, senza dimora e migranti (molte le donne ucraine) in tutte le città in cui è stara organizzata l'iniziativa.

Una risposta corale al grande bisogno di stare insieme, che è di tutti ma in particolare di chi è più fragile, in un giorno in cui, nelle città svuotate, si sente di più non solo il caldo ma soprattutto la solitudine.

Feste, pranzi ed eventi solidali si sono svolti a Roma, Milano, Padova, Napoli e a Genova dove la giornata è trascorsa all'insegna di musica, balli e intrattenimento al chiostro della basilica dell'Annunziata. E in serata apertura della mensa per i senza tetto.