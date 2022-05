Euroflora, giornata dedicata ai genovesi con ingresso scontato

Per la giornata di venerdì 6 maggio tutti i genovesi e le genovesi avranno l'opportunità di visitare Euroflora, la Mostra Internazionale del fiore e della pianta ornamentale in corso ai Parchi di Nervi, al prezzo speciale di 15 euro. Restano in vigore le altre agevolazioni in corso, che prevedono l'ingresso per gli under 30 con un biglietto da 10 euro fino alla fine della manifestazione e la gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni.

La dodicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da Aiph, da quest'anno gemellata con le Floralies di Nantes si svolge da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone, che ospitano composizioni floreali ispirate alle opere esposte.

L'allestimento è arricchito da ruscelli e fontane, ampi spazi ovali che si combinano con le suggestive visuali dei parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. Ospita numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato.

Euroflora è attenta alla sostenibilità e all'ambiente: è infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di trasporto pubblico, con l'impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l'utilizzo di plastica negli allestimenti e nella ristorazione. La rassegna, alla quale sono abbinati 256 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita accurata e in sicurezza.

Info e biglietteria euroflora.genova.it.