Euroflora 2022, premio per la migliore presentazione collettiva a Unpli Liguria ed Expo alta val Trebbia

Lo stand di Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) Liguria si aggiudica il prestigioso Gran Premio d’Onore per la miglior presentazione collettiva con superficie inferiore ai 350mq, migliore partecipazione d’insieme che ha totalizzato il massimo punteggio attribuito dalla giuria d’onore. Oltre al 2° premio assoluto per la più bella e artistica presentazione di rampicanti e ricadenti e il 2° premio per le petunie presentate a far cornice all’alta via dei monti liguri.

La grande famiglia di UNPLI presenta a Euroflora 2022 un interessante e curioso percorso dedicato alla Liguria tra i 5 sensi, fatto di emozioni e bellezze della natura. Un modo per invitare e coinvolgere aziende e istituzioni che operano nel territorio costiero e dell’entroterra ligure a diretto contatto con la natura e la ricchezza della sua biodiversità. All’interno dell’area, che raffigura il profilo dettagliato della Liguria interamente costruito con legname e prodotti locali da aziende che operano nel settore forestale e della cura del verde, UNPLI Liguria ed Expo Alta Val Trebbia, presentano il meglio del nostro territorio.

Più di 2.500 piante presenti nello stand suddivise fra: petunia ibrida rossa, petunia ibrida bianca, pelargonium parigino bianco, dimorphoteca in mix di colori nelle tonalità del rosa, lobelia blu, lobularia bianca, chiude la cornice una composizione di arte topiaria. La presidente di UNPLI Liguria, Daniela Segale, ha presentato lo stand ringraziando per “lo sforzo sostenuto tutti gli operatori che ancora una volta hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alle Pro Loco, vero motore di promozione del territorio”. Il presidente di Expo Alta Val Trebbia, Alessio Bianchi, ha commentato “per questa realizzazione vorrei ringraziare Fabio Isola de L’isola dei Giardini di Rovegno che ha curato la progettazione e la creazione dello spazio e le altre aziende che hanno collaborato a questa opera: Vertical Green e Liguria legnami di Bargagli e Corsiglia vivai di Moconesi. E’ anche una occasione per dare appuntamento a tutti visitatori alla nuova edizione 2022 di Expo Alta Val Trebbia che si terrà a luglio con molte novità”.

Un ringraziamento particolare va a Marco Rinaldi che, con la sua poesia in lingua genovese (tradotta in italiano e inglese), ha saputo cogliere lo spirito di questo spazio espositivo raccontando alcune bellezze della nostra terra. Qui il link alla poesia https://www.youtube.com/watch?v=mLwB7NrioK8 I visitatori dello spazio denominato “Cinque sensi della Liguria”, intraprenderanno un percorso che attraversa tutta la nostra Regione attraverso: colori, forme e situazioni dove i 5 sensi verranno messi alla prova. Anche la breve passeggiata sensoriale sarà raccontata in italiano, in inglese… e, naturalmente, in genovese espressione delle nostre radici. Un mondo verde, colorato e profumato per ricordare che ogni periodo dell’anno è buono per visitare La Liguria con i suoi borghi, percorrere itinerari e sentieri, all’interno di una “campagna – quasi montagna” che offre tantissime opportunità di attività all’aperto, piacevoli soggiorni, iniziative culturali e produzioni agricole e culinarie uniche, non solo mare quindi ricordando anche l’autostrada verde della Liguria ovvero l’Alta Via dei Monti Liguri. “Euroflora 2022 è l’occasione per raccontare la nostra Liguria alle tante persone che, da ogni parte del mondo, la visiteranno e troveranno, nel nostro stand, idealmente costruito sull’idea di un tipico paesaggio tra il mare e la pianura, lo spirito della nostra terra di cui siamo così orgogliosi” Non ci resta che dire: Benvenuti in Liguria!