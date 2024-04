Weekend a Genova e dintorni: Festa di Primavera, Robot Valley, Ornano, Genova Trail, Vitigni in Cammino, Pegli Ranch e altro

Nell'incognita di un meteo imprevedibile, aprile prosegue con un fine settimana che propone manifestazioni per tutti i gusti. Dallo sport con Genova Trail, allo spettacolo di Antonio Ornano, fino ad arrivare a battesimi della sella per i più piccoli, tecnologia, enologia, musica. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Genova Trail

Dal centro cittadino per creuze e sentieri fino alle alture e ai Forti, per scoprire le bellezze del territorio facendo sport. Previste due diverse distanze, di 17 e 46 km, oltre a una corsa non competitiva dedicata agli under 18. Scopri di più

2. Antonio Ornano

L'amatissimo comico genovese torna al Politeama con la seconda edizione di “OrnyFans”, portando sul palco i pezzi più amati del repertorio e qualche novità. Scopri di più

3. Robot Valley

Due giorni a Villa Bombrini dedicati al futuro delle tecnologie e all'intelligenza artificiale, con laboratori, incontri, mostre e dimostrazioni robotiche. Scopri di più

4. Festa di Primavera

Fiera del bestiame, mercatini, balli country, battesimo della sella e gastronomia: appuntamento a Uscio per una giornata di relax all'aria aperta e divertimento. Scopri di più

5. Vitigni in Cammino

Fine settimana dedicato ai vini e ai grandi vitigni al MOG Mercato Orientale Genova, con degustazioni e approfondimenti. Scopri di più

6. Latte in Festa

Il Centro Latte Rapallo celebra i 70 anni aprendo le porte: in programma visite guidate, attività per bambini, eventi e convegni a tema. Scopri di più

7. Discobrunch

Torna a Genova l'evento musicale dedicato al vinile, alla creatività e alla gastronomia di qualità. Scopri di più

8. Guercino. Disegni di Palazzo Rosso

Inaugura in via Garibaldi una selezione di capolavori su carta del pittore e della scuola emiliana del XVI e del XVII secolo. Scopri di più

9. Pegli Ranch

Divertimento per grandi e piccini con rodeo meccanico, battesimo della sella, villaggio indiano con truccabimbi e cibo a tema. Scopri di più

10. Tia Fuller

Appuntamento da segnare sul calendario per gli appassionati di jazz: la star americana in concerto al Louisiana Jazz Club di Genova. Scopri di più