Erzelli, nuova viabilità e percorsi pedonali in vista dell'arrivo d'Ingegneria

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Mario Mascia, lo schema di convenzione urbanistica, che sarà sottoscritta da Ght, proprietaria del complesso immobiliare e soggetto attuatore del nuovo parco scientifico tecnologico agli Erzelli, e Università degli Studi di Genova per la realizzazione di opere accessorie alla nuova Scuola politecnica.

"Questo provvedimento - spiega l'assessore Mascia - dà il definitivo via libera alla realizzazione, da parte di Ght, di opere di urbanizzazione, all'interno dello schema di assetto urbanistico, necessarie all'insediamento del polo scientifico e accademico, in particolare la viabilità, la piazza pubblica antistante alla nuova Scuola e i percorsi pedonali di collegamento con l'area verde di monte Guano".

"Inoltre, la convenzione prevede anche la realizzazione di opere esterne al perimetro dello schema di assetto urbanistico per la realizzazione della viabilità alternativa di collegamento tra via Siffredi e via dell'Acciaio", conclude l'assessore.