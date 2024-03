Dialetti meno apprezzati d'Italia: com'è messa la Liguria

Quali sono i dialetti meno apprezzati in Italia? È in arrivo una buona notizia per la nostra regione, in quanto il ligure (che in realtà è classificato come lingua) è in ultima posizione, ovvero il meno sgradito. Insomma, nonostante i numerosi sketch comici che associano spesso la parlata ligure alla poca cordialità e all'inospitalità, la lingua ligure non risulta affatto sgradita né "in casa" né tanto meno nel resto d'Italia.

Il dato emerge da un recente sondaggio condotto da Preply, piattaforma online per l'apprendimento delle lingue, per sottolineare l'importanza storica e sociale dei dialetti, ormai sempre più spesso sottovalutati.

Per quanto riguarda le città che mostrano un forte attaccamento al proprio dialetto, dall'analisi emerge che a Genova non vi è nessuna opinione negativa riguardo al dialetto locale. E tra gli 11 dialetti italiani inclusi nella ricerca, il ligure ha ricevuto il maggior numero di giudizi positivi, mentre quelli negativi sono solo il 2,6%. Per quanto riguarda il dialetto meno apprezzato, sia in Italia sia nella regione di origine, secondo i dati forniti è il napoletano, poco amato dai giovani tra i 18 e i 24 anni ma molto popolare tra gli over 55.

Il sondaggio è stato condotto da un istituto di ricerca di mercato indipendente per conto di Preply: hanno partecipato 1000 persone, il 48% di sesso maschile e il 52% di sesso femminile, di età superiore ai 18 anni, tra il 14 e il 15 febbraio 2024.