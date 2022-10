La Croce Verde di Sestri Ponente inaugura il nucleo cinofilo: "L'idea nata dopo il crollo del ponte Morandi"

Centodiciannove anni e non sentirli: così la Croce Verde di Sestri Ponente ha festeggiato il compleanno domenica con l'inaugurazione nucleo cinofilo, di tre nuovi mezzi e una giornata di festa in piazza dei Micone. Ed è stata una gioia per grandi e soprattutto per i più piccoli che hanno potuto osservare da vicino Dakota, Ares, Zelda, Sirius, Brosche, Maya, Gigia e Lizzie, prevalentemente labrador retriever con anche un setter, un lupo cecoslovacco e un dogo argentino, gli "angeli a quattro zampe" che si occupano dei soccorsi sul territorio.

L'idea nata dopo il crollo del ponte Morandi

Il gruppo cinofilo è stato così ufficialmente inaugurato dopo anni di 'esperimenti' andati a buon fine. L'idea nasce nel 2018, in seguito al crollo del ponte Morandi: "Una soccorritrice arrivata dalla Toscana - racconta Michela Gaggero, responsabile del nucleo, a GenovaToday - aveva visto il mio approccio con il suo cane e mi ha suggerito di occuparmi di cinofilia". Il consiglio non cade nel vuoto, e i volontari di Sestri iniziano a pensarci: sarebbe stato un modo per salvare vite portando nel frattempo sempre con sé il proprio cane e facendogli imparare, giocando, le tecniche di salvataggio. Unire dunque l'utile e il dilettevole, prendendosi cura in questo modo anche del proprio pet.

"Nel 2020 - continua Michela - si forma un primo gruppo con soli due cani, Ares e Dakota e adesso, all'inaugurazione, il nucleo conta otto binomi cane/umano, con sei conduttrici donne". Michela e Dakota sono abilitate alla ricerca in superficie e pronte alla certificazione per la ricerca su macerie e Aranna e Ares stanno per prendere l'abilitazione per la ricerca in superficie e su macerie. A loro si aggiungono Roberta con Zelda e Sirius, Irene con Brosche, Federica con Maya ed Elisabetta con Gigia e Lizzie.

L'inaugurazione delle tre ambulanze

Nell'ambito della giornata è stato allestito lo stand della formazione sanitaria, poi c'è stato spazio per la mostra dei funghi del gruppo micologico, la distribuzione dei calendari dei donatori sangue della Croce Verde Sestri Ponente, il nucleo cinofilo da ricerca e soccorso della pubblica assistenza e poi l'inaugurazione delle tre nuove ambulanze donate dai cittadini: un mezzo è stato regalato da Sandra Bottazzi, in memoria del marito Elias Kassabji, un altro dalla professoressa Massima Pastorino e l'ultimo dai volontari, dipendenti e soci della Croce.

"È stata una bellissima giornata - dice Matteo Riva, presidente della Croce Verde - coronata dall'inaugurazione di queste nuove ambulanze che per noi sono un toccasana. Per il resto siamo contenti di aver ricevuto manifestazioni di affetto e vicinanza da parte delle persone: specialmente in questo momento di rincari i rimborsi che ci arrivano non sono sufficienti ma ci rimbocchiamo le maniche. Per quanto riguarda i volontari, ce n'è sempre bisogno ma per il momento non possiamo lamentarci".

Sono intervenuti sul posto gli assessori comunali Mario Mascia e Sergio Gambino, la presidente del Municipio Medio Ponente Cristina Pozzi, il presidente di Anpas Liguria Lorenzo Risso, il parroco della basilica di Nostra Signora Assunta don Stefano Moretti, il consigliere comunale Federico Barbieri, il consigliere municipale Stefano Bernini e il presidente onorario di Anpas Liguria Dino Ardoino.