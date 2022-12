Coronavirus: casi in aumento, Asl4 sospende le visite ai pazienti ricoverati

A livello regionale si registra un aumento generalizzato dei casi covid positivi e anche in Asl4 si è verificata una repentina crescita del numero di pazienti ricoverati, risultati positivi al virus Sars-Cov2, tutti con sintomatologia lieve e senza necessità di supporti ventilatori.

Di conseguenza i malati attualmente ricoverati nel reparto di medicina dell'ospedale di Rapallo risultati positivi saranno accolti nel 'reparto covid' di Sestri Levante e nei reparti dove sono presenti singoli pazienti positivi sono state individuate delle aree di isolamento funzionale per evitare il contatto con i pazienti negativi.

In funzione di questa situazione in evoluzione, da martedì 6 dicembre 2022 l'accesso ai reparti di degenza nei presidi ospedalieri è interdetto ai visitatori per almeno le prossime 96 ore (fino a venerdì 9 dicembre compreso), al fine di cercare di contenere la diffusione del virus e attivare la opportuna sanificazione.