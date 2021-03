Vaccini, al via le convocazioni per gli ultra fragili segnalati dai medici e un call center per segnalazioni

In attesa del verdetto dell’Ema sul vaccino AstraZeneca, la campagna di vaccinazione in Liguria prosegue con Pfizer e Moderna, i vaccini a cosiddetto mrna.

Questa settimana è il turno dei pazienti ultra fragili che sono stati individuati dai medici di medicina generale tramite apposite liste inviate alle Asl dai singoli studi. I pazienti, a prescindere dall’età, verranno chiamati a casa direttamente dalla Asl di competenza per fissare l’appuntamento per la somministrazione e nelle prossime settimane inizieranno a essere vaccinati.

Allo stesso tempo, grazie alla collaborazione con le associazioni di consumatori, è stato attivato un call center con 53 operatori dedicati che risponderanno alle domande e alle segnalazioni di eventuali disguidi relativi alla campagna vaccinale.

«Abbiamo riunito un gruppo di volontari per organizzare il numero verde 800 938 883 - ha detto Furio Truzzi, presidente dell’Istituto Ligure del Consumo - In questo modo abbiamo voluto dare un contributo, come già successo, a tutti i cittadini liguri in un momento molto delicato».