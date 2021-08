Vaccini in Liguria, nuovi open night e day, linee ad accesso diretto dedicate a minori e insegnanti: il calendario

Sono 14.303 i liguri che da venerdì a oggi si sono prenotati per vaccinarsi contro il coronavirus, secondo i dati forniti da Regione Liguria, e nei prossimi giorni verranno organizzati nuovi open night e day per permettere ai cittadini di vaccinarsi con accesso diretto e di essere coperti entro la fine dell'estate. Tutto questo grazie anche alla nuova fornitura di 350.000 dosi in arrivo entro la fine di agosto.

Domenica 15 agosto, il giorno di Ferragosto, è prevista una serie di open night e open day con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione in Asl1 (domenica 15 a Taggia dalle 9 alle 12), in Asl2 (domenica 15 agosto dalle 20 alle 23 a Cairo, ad Alassio e al Palacrociere di Savona) e in Asl4 (dalle 19 alle 22 nell’hub di Chiavari). Inoltre in Asl5 da giovedì 12 a sabato 14 agosto saranno disponibili 120 vaccini senza prenotazione all’hub ex Fitram della Spezia tutte le mattine, dalle 8 alle 12.

"Nel periodo dopo Ferragosto – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - realizzeremo ulteriori open night in tutti gli hub della Liguria nelle serate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto e in vista dell’apertura delle scuole da mercoledì 11 agosto aprirà a regime all’hub di San Benigno di Genova una linea di vaccinazione dedicata ai minori tra 12 e 17 anni, tutti i giorni dalle 8 alle 20 e dal 23 agosto in tutti gli hub apriranno delle linee ‘a presentazione’, senza necessità di prenotazione, dedicate prioritariamente al personale scolastico, soprattutto agli insegnanti ma accessibile a tutti”.

Il calendario con le novità

Ricapitolando: