Open day vaccini: a Genova somministrate 405 dosi

Proseguono gli open day vaccinali del fine settimana nelle Asl della Liguria, dopo il boom dei primi appuntamenti c'è stato un lieve calo sul piano dei numeri nella giornata di sabato 10 luglio 2021.

In Asl 1 sono state 100 le vaccinazioni effettuate tra il Palabigauda e il Palasalute di Imperia; in Asl 2 a Finalborgo vaccinate 156 persone; in Asl 3 all'hub della Fiera di Genova 405; In Asl 4 70 vaccinati di età compresa tra i 30 e i 50 anni; e in Asl 5 i infine 175 di cui 50 minorenni dai 12 anni in su.

Sul fronte delle prenotazioni dei vaccini da parte dei turisti piemontesi in vacanza in Liguria, dall'inizio della campagna, si è invece raggiunta la quota di 1.582.

Gli open day proseguono nella giornata di domenica 11 luglio: in Asl 1 al Palasalute di Imperia dalle 8 alle 18; in Asl 3 al padiglione Jean Nouvel vaccinazione dalle 8 alle 13; in Asl 4 dalle 8 alle 18 all'hub di Caperana presso la scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate e in Asl 5 dalle 8 alle 18 presso l'hub dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha commentato i dati dell'ultimo bollettino sul fronte del contagio: "Nonostante il leggero aumento dei positivi la situazione resta sostanzialmente immutata, con una flessione dei pazienti ospedalizzati e fortunatamente nessun decesso. Procede intanto a pieno ritmo la nostra campagna vaccinale, grazie anche all'organizzazione degli open day e dell'Open night alla Fiera di Genova. Continueremo così, con altri open day perché riteniamo che la vaccinazione sia l'unico baluardo a difesa dei cittadini, rispetto anche al diffondersi delle varianti".