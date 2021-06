Vaccino covid, quando partono le prenotazioni senza più fasce di età in Liguria? Il cronoprogramma

Era stato detto che il 3 giugno sarebbero partite le vaccinazioni per tutti, ma in Liguria il processo verrà avviato il 7 giugno procedendo ancora a scaglioni per qualche giorno. Dal 4 intanto partono le prenotazioni per la fascia 35-39 anni

Il commissario per l’emergenza covid, Francesco Figliuolo, aveva annunciato nei giorni scorsi che dal 3 giugno le Regioni e le Province autonome avrebbero potuto aprire le prenotazioni per il vaccino anti covid senza più fasce di età: detto ciò, però, ogni regione si è organizzata autonomamente, e dunque non è detto che dal 3 giugno chiunque possa prenotare la prima dose, indipendentemente dall'età.

In Liguria attualmente possono prenotarsi le persone dai 40 anni di età in su, mentre dalle ore 23 di venerdì 4 giugno potranno prenotarsi (solo online, se si vogliono sfruttare gli altri canali bisognerà attendere il 7 giugno) anche i cittadini tra i 35 e i 39 anni.

Ma poi? «In Liguria lunedì, martedì e mercoledì, mantenendo un’apertura a scaglioni di qualche giorno, apriremo le prenotazioni del vaccino a tutte le fasce di età - ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria - garantendo al nostro sistema informatico di lavorare sulle prenotazioni evitando lunghe attese. Certamente dobbiamo arrivare a tutti. Noi metteremo a disposizione tutti i vaccini per tutte le fasce di età, ma la prima cosa da mettere a disposizione è la consapevolezza che non c’è un vaccino che fa male».

Dunque per gli under 35 si parte lunedì 7 giugno: presumibilmente, visto che si andrà a scaglioni, lunedì toccherà ai 30-34enni, martedì ai 25-29enni e infine da mercoledì ai 20-24enni. E poi, dopo queste fasi, con tutta probabilità tutti potranno accedere alla prenotazione nel momento in cui lo desiderano.