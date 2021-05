Vaccini covid: dal 3 giugno via alle prenotazioni senza fasce d'età

L'annuncio del commissario per l'emergenza Figliuolo, in visita al centro vaccinale di Bastia Umbria. Resta altissima l'attenzione per gli over 60, categoria in cui i numeri sono più bassi

Dal 3 giugno le Regioni e le Province autonome potranno somministrare i vaccini contro il coronavirus a tutte le persone dai 16 anni in su, senza dover più rispettare il criterio delle fasce di età.

A confermarlo è stato il commissario per l’emergenza covid, Francesco Figliuolo al termine di una visita al centro vaccinale di Bastia Umbra: già nei giorni scorsi si era parlato di giugno come del mese in cui la campagna vaccinale avrebbe aumentato il ritmo, e l’annuncio di Figliuolo dovrebbe essere ufficializzato a breve con una circolare che verrà inviata alle Regioni e alle Province autonome.

«Andiamo verso il superamento delle fasce d’età con un occhio vigile sugli over 60 - ha detto il commissario - Abbiamo ottimi risultati sugli over 80, buoni sugli over 70 e solo soddisfacenti sugli over 60».

Il tema degli over 60 è ormai al centro del dibattito da giorni. In questa fascia d’età in particolare, infatti, si registrano i numeri più bassi in termini di prenotazioni e somministrazioni. Agli over 60 a oggi viene somministrato, così come da indicazioni di Aifa, l’Astrazeneca, vaccino che - contrariamente a quando accaduto tra i giovani - suscita parecchie perplessità tra i sessantenni.

L’accelerata sui vaccini, e l’apertura a tutte le fasce d’età, è possibile grazie all’arrivo di 20 milioni di dosi proprio a giugno. Anche in Liguria dunque il piano vaccinale cambierà sulla base delle indicazioni di Figliuolo, che ha incluso nel “pool” di chi somministrerà i vaccini anche le aziende. A oggi il calendario prevede l’apertura delle prenotazioni per la fascia 40-44 anni a partire dalle 23 di venerdì sul sito, e da lunedì anche tramite gli altri canali. Per la fascia 35-39 le prenotazioni partiranno invece dal 4 giugno, data che potrebbe diventare “superflua” se il 3 giugno partirà la lettera annunciata da Figliuolo.