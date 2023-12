Vaccini senza prenotazione al centro commerciale

Asl3, in collaborazione con Coop Liguria e centro commerciale L'Aquilone, promuove per giovedì 28 dicembre 2023 un Open Day vaccinale in accesso diretto. A tutte le persone over 60 o che rientrano nelle categorie per cui il Ministero della Salute ha stabilito la gratuità Asl3 offre, per chi lo desidera, la vaccinazione anti-covid anche in abbinata all'antinfluenzale.

Come aderire

Per aderire all'iniziativa non è necessaria la prenotazione: è sufficiente recarsi dalle ore 13.30 alle ore 17.30 al piano Ipercoop del centro commerciale L'Aquilone (via Romairone 10 Genova Bolzaneto - area limitrofa all'ingresso dell'ipermercato), dove verranno effettuate le vaccinazioni fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Nell'ambito dell'iniziativa gli esperti Asl3 della S.C. Igiene e Sanità pubblica Asl3 sono a disposizione anche per informazioni sul percorso vaccinale Asl3. Tutte le prestazioni sono ad accesso libero e gratuito per le categorie a questo link.

Per ulteriori informazioni: mail infoigiene@asl3.liguria.it.