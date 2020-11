Marassi: assembramento davanti a un locale, si scopre che non è in regola con le licenze

Su disposizione del questore di Genova, un negozio di via Tortosa a Marassi dovrà restare chiuso per cinque giorni. Il provvedimento è arrivato dopo che sabato 14 novembre 2020 una volante in transito ha notato un assembramento davanti al locale e ha deciso di procedere con un controllo.

Mentre i clienti si davano alla fuga, gli agenti hanno chiesto i documenti all'esercente, che ha mostrato solo una licenza per la somministrazione di generi alimentari. Nonostante questo aveva adibito il locale a bar e serviva da bere come se nulla fosse.

Ancora prima della sospensione dell'attività, il commerciante è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti contagio.