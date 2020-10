Valpolcevera, prima giornata di tamponi rapidi in auto a Teglia

È entrato in funzione alle 8.30 il nuovo ambulatorio integrato per test drive-through (in auto) sul coronavirus allestito in via Carnia, a Teglia, per effettuare uno screening in parte della Valpolcevera.

La prima auto è arrivata ai giardini di Villa Rosa, dove è stato allestito il punto test rapidi, alle 8.30. Ad accoglierla la squadra della Asl incaricata di effettuare i tamponi antigenici, quelli che, sfruttando un tampone nasale, stabiliscono in dieci minuti circa se si è negativi al coronavirus o se si è non negativi. In quest’ultimo caso si procede con un tampone molecolare, che accerta definitivamente l’eventuale positività.

Il servizio è svolto in collaborazione con i medici di Medicina Generale e il Municipio V Valpolcevera, che ha messo a disposizione gli spazi. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 su prenotazione tramite i 17 medici di medicina generale del Distretto 10 che hanno aderito all’iniziativa e tramite cui si può prenotare.

L’ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai medici di famiglia, che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli direttamente il tampone in auto. L’altra novità, nei casi di persone con lievi sintomi, è la doppia opzione, e cioè tampone e visita all’interno Ambulatorio.