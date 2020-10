Coronavirus, da mercoledì nuovo punto tamponi drive-through a Teglia

Sarà attivo da mercoledì 21 ottobre uno dei nuovi punti per l’esecuzione dei test antigenici rapidi che la Asl 3 ha previsto per la Valpolcevera. Si tratta di tamponi in modalità drive-through, e cioè tamponi effettuati direttamente dall’auto.

Il nuovo “Ambulatorio Integrato” si trova a Teglia, in via Carnia 153G r (Giardini Villa Rosa ), ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sarà prenotabile attraverso i 17 medici di medicina generale del Distretto 10 (AFT), che al momento hanno aderito all’iniziativa, e che coprono un bacino di utenza di circa 20.000 pazienti, da Teglia alla zona del Ponte San Giorgio.

L’ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai medici di famiglia, che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli direttamente il tampone in auto. L’altra novità, nei casi di persone con lievi sintomi, è la doppia opzione, e cioè tampone e visita all’interno Ambulatorio.

.«Si tratta del primo ambulatorio integrato Covid tra medici di medicina generale e Asl3, reso possibile anche grazie alla forte sinergia e preziosa collaborazione del Municipio V Valpolcevera che ci ha messo a disposizione la sede - ha spiegato il direttore generale di Asl3, Luigi Carlo Bottaro - Il drive-through su prenotazione ci permette di non creare code e offrire nel caso fosse necessario non solo il tampone ma anche la visita medica. Un’iniziativa che ci consentirà di rispondere più velocemente alle esigenze della popolazione che risiede nel territorio della Valpocevera e che garantirà una migliore fruizione del servizio di test antigenici rapidi. Valore aggiunto per il paziente essere seguito e accompagnato dal proprio medico curante durante tutto il percorso fino al tampone da lui eseguito».

Hanno collaborato all’iniziativa anche l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Gruppo Genova e i volontari dei Giardini Villa Rosa. Il test è quello già sperimentato alla Commenda, che dal 12 ottobre a oggi ne ha effettuati 3171. Si tratta di un tampone nasale rapido, che dà un risultato entro 10 minuti (se risultato “non negativo” viene effettuato contestualmente il tampone molecolare rinofaringeo).

«Stiamo costruendo la mappa sul territorio di punti per i test antigenici rapidi - conclude Bottaro - questo è il secondo tassello al quale seguiranno entro una decina di giorni le altre attivazioni: Cornigliano, Struppa e Recco fino ad arrivare a 5 punti».