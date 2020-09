Coronavirus, 53 nuovi positivi alla Spezia: l'apertura delle scuole slitta al 24 settembre

L'apertura delle scuole alla Spezia slitta al 24 settembre.

È stato deciso venerdì pomeriggio dopo una riunione tra il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Spezia e presidente della provincia Pierluigi Peracchini.

La ripresa delle attività scolastiche a Spezia e provincia era prevista, come nel resto della Regione, per il 14 settembre. Ancora nella conferenza sul covid di ieri sera, il governatore si era espresso in tal senso.

Ma oggi è arrivata la decisione dello slittamento, alla luce dell'andamento dei contagi da covid-19 nello spezzino.

A breve dovrebbe venir emanata un'ordinanza regionale al riguardo