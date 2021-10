Esenzioni 'facili' da mascherine e vaccino, medico sospeso

Roberto Santi, medico no vax in pensione di Sestri Levante, è stato sospeso per 10 mesi dall'Ordine ligure dei medici per aver fornito falsi certificati di esenzione da mascherine e vaccino. Il medico ha affidato la sua reazione al provvedimento a un post sul suo profilo social, rivolto al presidente dell'Ordine dei Medici di Genova e ai membri del consiglio.

"Accetto con rammarico e dispiacere le vostre decisioni - scrive Santi -. Forse un po' troppo dure per un collega a cui i tempi hanno già dato in gran parte ragione. Avrei gradito due parole, solo due per carità, in merito alla email che, forse con toni un po' duri, ma che ritengo ancora adesso adeguati, avevo inviato una settimana dopo i due Consigli Inquisitori del 21 settembre. E magari anche una risposta alle email che tanti cittadini vi avevano inviato ponendo diverse questioni. I cittadini meritano risposte da un 'Organo dello Stato', visto che i cittadini di questo Stato a essi va riconosciuta la Sovranità".

"Credo anche che le parole di Richard Horton del Lancet e di Marcia Angel del Bmj (giornale medico britannico ndr.) meritassero una qualche riflessione - prosegue Santi -. Contestare la terapia che praticavo - grazie agli insegnamenti illuminanti del mio maestro professionale e spirituale, dottore Emanuele Ugo D'Abramo - e non vedere (o fingere di non vedere) la trave negli occhi della medicina cosiddetta convenzionale non fa onore alla classe medica".

"Non ricorrerò alla Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ndr.) - conclude -, dal momento che conosco bene, non condividendolo, il pensiero del nostro presidente nazionale, ma continuerò, con i miei colleghi ed i tanti pazienti che fin qui mi hanno sostenuto, a sollecitarvi sui temi non solo a me cari ed a spronarvi a rendere la medicina più aderente a tutti i principi deontologici, e non solo a quelli che accusate me di aver violato. E risponderemo a voi in merito a tutte le accuse a me mosse nei due provvedimenti cattivi e ridondanti. Un cordiale saluto e l'augurio di buon lavoro. Quel vostro lavoro da cui dipende, indirettamente, la salute e la vita dei cittadini".