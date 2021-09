Covid: undici classi in quarantena in Liguria, due a Genova

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole in Liguria (mercoledì 15 settembre 2021) sono già undici le classi in quarantena nella nostra regione. Il dato raccolto dal TgR della Liguria riguarda sia le scuole d'infanzia che tutte le altre. Due delle scuole sono a Genova, le altre sono distribuite nelle altre zone: cinque nell'imperiese, tre alla Spezia e una a Vado.

Una situazione comune al resto d'Italia. Come spiega Today.it il green pass obbligatorio per docenti e personale e per i genitori che entrano a scuola per accompagnare i figli, stando ai rilevamenti del Ministero dell’Istruzione, ha retto, ma le classi in quarantena sono già centinaia nel nostro Paese. Basta un solo caso accertato e tutti gli studenti tornano in quarantena (e in dad), 7 giorni chi ha ricevuto il vaccino e 10 chi non lo ha fatto, con tampone al termine in entrambi i casi (chi non fa il tampone deve invece stare in quarantena per 14 giorni).

Nessun cluster è ancora stato accertato, solo casi isolati, ma secondo l’Associazione Nazionale Presidi il numero delle classi in quarantea è inevitabilmente destinato ad aumentare, perché “in Italia ne abbiamo 400mila”, ha chiarito il presidente Antonello Giannelli in un’intervista a Qn.