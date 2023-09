Covid e scuole, in Regione si fa il punto; da ottobre la campagna vaccinale

Mercoledì 13 settembre in Regione si farà il punto sull'andamento del covid in vista dell'inizio delle scuole. Dalla Regione spiegano che sarà l'occasione anche per anticipare alcuni temi legati alla campagna vaccinale, che partirà a ottobre.

Il bollettino con i dati del coronavirus non è più giornaliero, ma settimanale, e l'ultimo arriva fino a martedì 5 settembre. Il nuovo verrà diffuso domani, mercoledì 13 settembre. Stando all'ultimo bollettino disponibile, in Liguria ci sono 6.950 persone attualmente positive.

L'area dove si registra la concentrazione maggiore è quella della città metropolitana, dove i casi sono 4.072. Gli ospedalizzati in tutta la regione sono 98, di cui uno in terapia intensiva. In attesa di conoscere i dettagli della nuova campagna vaccinale, nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre sono state somministrate in tutta la regione sette dosi di vaccino.

All'incontro previsto in Regione partecipano l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, il responsabile del dipartimento interaziendale regionale di Malattie Infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, Matteo Bassetti e il direttore unità operativa Igiene Ospedale San Martino, Giancarlo Icardi.