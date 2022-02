Scritte 'no vax' nel parco della memoria, dedicato alle vittime del Morandi

"Memoria per l'incuria dei morti di Stato". Recita così una delle scritte, comparse su diversi piloni di ponte San Giorgio, dove sorge la Radura della Memoria dedicata alle vittime del crollo di ponte Morandi. Episodi analoghi finora si erano registrati soprattutto nel levante ligure.

Ci sono poi riferimenti al nazismo, sempre accompagnati da un cerchio con sopra una 'W', simbolo adottato dai no vax. Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga con la Digos su quanto accaduto. Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dall'analisi delle telecamere di zona.

La comparsa delle scritte assume un significato ancora più profondo in quanto è stato deturpato un luogo, simbolo di una tragedia, che rimarrà per sempre impressa nella memoria della città. Gli autori del gesto dovrebbero aver agito di notte, approfittando del buio. Indagini in corso.