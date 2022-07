Covid: aumento dei contagi, stop alle visite al San Martino

Stop alle visite ai ricoverati all'ospedale San Martino di Genova, lo ha comunicato la direzione sanitaria del policlinico.

"In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza covid - si legge nella nota - con l’aumento di casi di positività caratterizzati da asintomaticità e pauci sintomaticità, sono temporaneamente sospese, a partire da domani mattina (venerdì 15 luglio 2022, ndr), le visite dei congiunti ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza".

"Ben coscienti dell’importanza terapeutica delle visite dei familiari nel percorso di cura di un paziente - conclude la direzione sanitaria - la decisione è stata presa anche per tutelare i professionisti operativi nel policlinico, dovendo oggi far fronte a circa 150 assenze dovute ad esenzioni, alla mancata vaccinazione e alle positività. È demandata ai direttori dei reparti la valutazione di eventuali circostanze particolari in cui consentire la visita (casi di coinvolgimento di minori, portatori di handicap o di soggetti con condizioni di particolare gravità)".