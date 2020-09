Coronavirus, salta anche l'Oktoberfest

Oktoberfest Genova quest'anno non ci sarà a causa dell'emergenza coronavirus. Così come l'originale evento di Monaco, il cui staff ha preferito saltare l'edizione 2020 a causa del covid-19, anche la manifestazione genovese dedicata alla cultura bavarese dà appuntamento a settembre 2021, per un'edizione che si preannuncia ancora più attesa e speciale.

«Dopo undici anni non è stata una decisione facile quella di saltare l'edizione di quest'anno - racconta Alessio Balbi, organizzatore di Oktoberfest Genova - ma siamo giunti alla conclusione che la priorità vada data alla sicurezza dei genovesi e di tutti coloro che collaborano alla riuscita della manifestazione. L'anima di Oktoberfest è la convivialità che il doveroso distanziamento sociale non ci permetterebbe di onorare, visti i nostri flussi di affluenza che contavano diverse migliaia di persone ogni giorno. La stessa Monaco di Baviera, per la prima volta dal dopoguerra, ha deciso di saltare l'edizione del 2020. Vi aspettiamo numerosi per brindare con noi fra dodici mesi. Nel frattempo, lavoreremo per ritornare con tantissime novità e ancor più entusiasmo».