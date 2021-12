Mascherine e green pass: 35 multe su 511 persone controllate

Nella giornata di giovedì 30 dicembre 2021 sono state 511 le persone controllate dalla polizia locale nell'ambito delle verifiche del rispetto delle norme anti covid.

Complessivamente sono state multate 35 persone: 15 per il mancato possesso del green pass, 18 perché senza mascherina (obbligatoria in Liguria anche all'aperto per via della zona gialla scattata lunedì 20 dicembre 2021) e infine due titolari di esercizi commerciali.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto anche controlli nei mercati rionali tra Centro Ovest (fermate 35 persone) e Valpolcevera (27) senza riscontrare violazioni delle norme anti covid.