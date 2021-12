Zona gialla in Liguria dicembre 2021: cosa cambia, le regole

La Regione Liguria ha ufficializzato giovedì 16 dicembre che da lunedì 20 la Liguria sarà in zona gialla per due settimane, a causa dell'emergenza covid-19. Dunque per Natale e Capodanno la Liguria non sarà più 'bianca'.

È da molti mesi che la nostra regione non aveva più a che fare con le famigerate zone colorate, ma cosa cambia?

La regola da ricordare è che in zona gialla è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività - ricorda Regione Liguria - sono valide le misure disposte dal Governo sull'utilizzo del green pass, il pdf è in allegato in fondo all'articolo: tra zona gialla e bianca sostanzialmente, come si può, leggere dal documento, non cambia nulla in quanto molte misure sul green pass rafforzato sono state adottate già in zona bianca dal 6 dicembre scorso. Nessun coprifuoco e nessuna chiusura di attività.