Festa presso un affitta camere del centro storico, 19 multe

Nel corso della serata di sabato 6 marzo 2021 le volanti della polizia sono intervenute presso un affitta camere del centro storico.

All'interno gli agenti hanno trovato 16 ragazzi (di età compresa fra i 18 e i 21 anni, italiani e non), e tre minorenni, intenti a festeggiare, senza alcun rispetto delle norme anti covid.

Per tutti è scattata la sanzione, prevista in questi casi. Al vaglio eventuali responsabilità da parte del proprietario della struttura. La prenotazione ricevuta era stata per due stanze da quattro.