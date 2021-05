Genova vicina alla zona bianca, i nuovi parametri premiano l'incidenza

«Dalla conferenza delle Regioni sono emerse una serie di indicazioni importanti, a partire dal superamento della centralità dell’Rt come parametro di riferimento, a favore dell’incidenza». Questa una delle novità, che conferma alcune anticipazioni, sottolineate dal presidente della Regione Giovanni Toti nella serata di mercoledì 12 maggio 2021.

«Oltre a questo - ha spiegato ancora Toti - , l’idea di dare maggiore rilevanza nella valutazione della situazione all’occupazione dei posti letto negli ospedali, e in particolare a quella delle terapie intensive, è una proposta a mio avviso di buon senso. Riguardo invece l’obbligo di effettuare un numero di tamponi in proporzione alla popolazione, servono regole precise: la popolazione della Liguria in estate aumenta sensibilmente, dato che la nostra regione è la principale meta turistica del nord Italia. Non si può non tenere in considerazione questo aspetto».

Per quello che riguarda i dati del contagio, invece, continua la discesa del covid in Liguria: «Oggi (ieri per chi legge, ndr) registriamo ben 22 ospedalizzati in meno - ha concluso Toti - . A livello regionale, siamo scesi sotto quota 400 posti letto occupati. Per quanto riguarda invece l’incidenza, la Liguria è a quota 68 casi su 100mila abitanti a settimana. In particolare spicca la Città metropolitana di Genova con 57, un dato che la avvicina a livelli da zona bianca, mentre la Provincia di Imperia è a 70, quella di Savona a 65, quella della Spezia a 80». Il numero da raggiungere, per un'eventuale zona bianca, è di meno di 50 casi ogni100mila abitanti. Un numero molto vicino a quello della nostra città, più distante invece per quello che riguarda le altre province. In ogni caso per quello che riguarda la zona bianca il dato dovrebbe essere mantenuto per almeno tre settimane.