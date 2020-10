Conte a Genova: «No a un nuovo lockdown». Altro Dpcm in arrivo

«No a un nuovo lockdown, ma dobbiamo rispettare le misure di contenimento». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto venerdì 16 ottobre al festival di Limes a Palazzo Ducale. «Dobbiamo affrontare questa ondata con una strategia nuova, che non prevede più il lockdown, rispettando le regole di distanziamento, autoproteggendoci», ha aggiunto Conte.

Il premier Conte è poi tornato a Roma dove fino quasi alle 4 del mattino di oggi, sabato 17 ottobre, è andato avanti il vertice a Palazzo Chigi con i capi delegazione della maggioranza sulla manovra e le misure da mettere in campo. Un nuovo Dpcm potrebbe essere varato tra domenica e lunedì. Fra le ipotesi anche il coprifuoco alle 22 durante la settimana e totale nel weekend e ulteriori misure restrittive per sport dilettantistici, palestre, parrucchieri, estetisti, cinema, teatri e sale gioco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ho incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ha fatto sapere il presidente della Regione, Giovanni Toti -. Ovviamente abbiamo parlato dell'emergenza covid. E ho ribadito al premier la visione della Regione Liguria: non dobbiamo farci prendere dal panico e oscillare come un pendolo tra la volontà di chiudere tutto per contrastare la pandemia e la necessità dell'economia di andare avanti. Dobbiamo muoverci con prudenza, rispettando tutte le regole, prendendo le decisioni giuste dove servono, differenziando le aree del Paese. Anche questa volta ce la faremo».