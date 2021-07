Green pass, approvato il decreto: sarà obbligatorio dal 6 agosto dai 12 anni in su per ristoranti al chiuso, spettacoli e sport

Green pass obbligatorio dal 6 agosto con almeno una dose di vaccino (o tampone negativo) per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo, per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi. Le discoteche restano chiuse.

È quanto prevede il decreto (composto da 11 articoli) approvato dal consiglio dei ministri giovedì sera e annunciato dal presidente del consiglio Mario Draghi. Fuori dal decreto i temi di scuola, trasporti e lavoro.

Inoltre, il Consiglio ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

La certificazione verde o green pass

Può essere cartacea o digitale e attesta: di aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 oppure di essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o ancora di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Le modalità

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

- Sagre e fiere, convegni e congressi;

- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- Concorsi pubblici.

Il commento del sottosegretario alla Salute

"Il green pass viene introdotto per entrare anche nei bar e ristoranti al chiuso e credo che considerato anche la stagione in cui siamo tutto sommato non siamo di fronte a una grande limitazione ma credo che anche in questo caso siamo di fronte a un'opportunità in più. Dobbiamo dire con chiarezza che siamo di fronte a un bivio, se vogliamo continuare a tenere aperte le nostre attività e non tornare rischiare di tornare indietro l'introduzione del green pass è un elemento di garanzia", così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.