Coronavirus, la Germania mette la Liguria tra le zone a rischio

Dopo la Svizzera, è la Germania a mettere la Liguria nell’elenco delle zone a rischio per la pandemia da coronavirus.

L’istituto Robert Koch di Berlino ha inserito la nostra regione e la Campania tra le zone a maggior rischio, due regioni particolarmente amate dai turisti tedeschi soprattutto nel periodo autunnale.

L'inserimento nella lista delle zone a rischio comporta che il ministero degli Esteri sconsiglia, a partire da sabato 17 ottobre, di intraprendere viaggi non necessari in quelle regioni, e che chi rientra in Germania dopo un soggiorno in Liguria e Campania deve necessariamente mettersi in quarantena per 14 giorni.

«Nelle regioni Campania e Liguria l'incidenza del Covid è superiore ai 50 contagi per 100.000 abitanti in una settimana e perciò sono incluse nelle zone a rischio" si legge sul sito internet del Ministero degli Esteri tedesco, che ha preso come riferimento i dati dell'agenzia europea Ecdc (European centre for disease prevention and control), scrive il ministero.

Anche quasi tutta la Francia, l'Olanda e Malta sono inserite tra le zone ad alto rischio.