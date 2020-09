Coronavirus, la Svizzera impone quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Liguria

La Svizzera ha inserito la Liguria, unica regione italiana, nella lista in cui vengono periodicamente indicate le zone nel mondo «con elevato rischio contagio. Il che significa che tutti i cittadini che arrivano dalla Liguria ed entrano in Svizzera dovranno osservare un periodo quarantena di dieci giorni.

L’unica eccezione riguarda i passeggeri in transito che hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore sono esenti dall’obbligo di quarantena: «Gli Stati e le regioni interessati sono definiti in un elenco che viene aggiornato costantemente in base alla situazione epidemiologica – si legge sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica – Le autorità cantonali sono responsabili dell'esecuzione e della sorveglianza del rispetto delle misure di quarantena e svolgono controlli a campione». La Liguria è stata inserita da poco, insieme con diversi altre regioni di Francia, Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, e Portogallo.

Regione Liguria ha scritto, allegando l’opportuna documentazione di Alisa, al console generale di Svizzera in Italia e per conoscenza al ministro Di Maio affinché le autorità svizzere tornino su una decisione che risulta falsata da dati disomogenei sul territorio regionale oppure, in subordine, limitino le proprie prescrizioni alle sole aree regionali maggiormente colpite dal contagio.

La misura della Sanità Pubblica Svizzera rientra in un meccanismo automatico che scatta nel caso in cui in una regione si superino i 60 casi su 100mila abitanti in 14 giorni. In particolare nel caso della Liguria questa soglia corrisponde ad una media di 70 casi al giorno: tale superamento della soglia è interamente ascrivibile al cluster spezzino, il resto del territorio ligure resta prevalentemente al di sotto del parametro indicato.