Fiaccolata per dire 'no' al green pass obbligatorio

Oggi, mercoledì 28 luglio 2021, anche a Genova è in programma un sit-in con fiaccolata, organizzato dal Comitato libera scelta, per dire 'no' al green pass obbligatorio. L'appuntamento è fissato alle 20 in via Garibaldi davanti a Palazzo Tursi.

Analoghe iniziative si terranno anche a Milano, Roma, Palermo, Bologna, Padova, Trento, Imola, Rovigo, Rimini, Monza e Santa Teresa di Gallura.

"Siamo un comitato di liberi cittadini, apartitico e apolitico, aperto a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitaria - spiegano dal comitato -. Intendiamo manifestare ovunque, in tutta Italia, pacificamente e democraticamente, il nostro dissenso di fronte agli abusi che le nostre libertà fondamentali garantite dalla Costituzione stanno subendo. L'introduzione del Green Pass obbligatorio per lavorare, spostarsi, fare la spesa, per vivere, è semplicemente inaccettabile e indegno di un Paese libero".

"Non siamo no-vax, non siamo negazionisti, non siamo fascisti, nè comunisti - continuano dal comitato -. Non dateci etichette solo per creare un'ennesima divisione. Chiediamo che venga garantita, senza discriminazione alcuna, la libertà di vaccinarsi, così come di non farlo. Esattamente come è previsto dall'articolo 36 del Regolamento UE 2021/953".

"Tutti i dati dimostrano che non ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria in questo momento, quindi non vi è alcun motivo di imporre Green Pass obbligatorio per attività primarie ed essenziali - concludono -. Basta accettare tutto questo, basta sfogarsi sui social network. Diamo espressione fisica del nostro dissenso. È ora di scendere in piazza in tutta Italia e far brillare le luci della libertà, del buon senso e della razionalità".