Sul bus senza mascherina, si rifiuta di scendere e spintona poliziotto

Anche questo fine settimana la polizia di Stato di Genova ha attuato numerosi controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle attuali normative anti covid.

La questura e tutti i commissariati, da levante a ponente, hanno messo in campo i propri agenti per cooperare con i verificatori Amt durante i controlli alle fermate autobus e sulla metro. Dei quasi 1.200 passeggeri controllati, tre sono stati sanzionati poiché sprovvisti di green pass, dato che non si erano mai sottoposti ad alcuna vaccinazione.

Un 24enne originario del Camerun è salito a bordo di un bus della linea 7 senza la mascherina e, all'arrivo degli agenti, si è rifiutato sia di indossare il dispositivo di protezione sia di scendere dal mezzo pubblico. Alla richiesta di fornire le generalità, si è scagliato contro un operatore, spintonandolo.

Il giovane è stato denunciato per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché sanzionato per ubriachezza e mancato rispetto delle norme anti covid.