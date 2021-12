Green pass su bus e metro: 3 multe su 1200 passeggeri controllati

Nel fine settimana la polizia ha effettuato controlli per il rispetto delle misure anti covid su mezzi pubblici, ristoranti e presso i mercatini di Natale.

Il commissariato Cornigliano, la polizia amministrativa e sociale, insieme al reparto prevenzione crimine e ad alcune pattuglie della questura, si sono dedicati al controllo di ristoranti, bar e dei mercatini di Natale dislocati nella città, riscontrando totale aderenza alla normativa green pass in tutti gli avventori dei mercatini e nei 29 esercizi commerciali controllati, a eccezione di un ristorante a Chiavari, dove a essere sprovvisto di green pass era l’esercente stesso.

Contestualmente la questura e tutti i commissariati, da levante a ponente, hanno messo in campo i propri agenti per cooperare con i verificatori Amt durante i controlli alle fermate autobus e sulla metropolitana. Dei quasi 1200 passeggeri controllati, tre sono stati sanzionati poiché sprovvisti di green pass, dato che non si erano mai sottoposti ad alcuna vaccinazione. Un 30enne originario del Camerun, che sceso dal 18 ha cercato di passare inosservato in mezzo ai pendolari, oltre ad essere privo di certificazione aveva a suo carico un rintraccio poiché nel 2019 si era reso responsabile di lesioni personali ai danni di un connazionale.

Denunciato anche un 24enne, sempre originario del Camerun, che dopo essere salito a bordo di un bus della linea 7 si è rifiutato di indossarla e di scendere dal mezzo scagliandosi contro i poliziotti intervenuti.

È stato anche sanzionato per ubriachezza e mancato rispetto delle norme anticovid.